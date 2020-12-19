Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав фото зі своїми батьками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ями у соцмережі.
Так, у День Святого Миколая, 19 грудня, Влад Яма запостив фото з мамою і татом.
"Святий Миколай попросив Владислава Миколайовича передати подарунок. Телепортнувся і зробив", - написав він.
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Яма зробив селфі зі своїми батьками - на новому фото вся сім'я посміхається і виглядає дуже щасливою.
У коментарях фоловери привітали танцюриста зі святом і похвалили його за те, що він не забуває приділяти увагу своїм батькам.
"Зі святом! Міцного і непорушного здоров'я вам і вашим близким", "Вітаю вас з Днем Святого Миколая!", "Здоров'я і щастя, нехай мрії здійснюються", "Святий Миколай мені гроші приніс, 20 євро сьогодні зранку", "Клас! І я хочу подарунки", "Який уважний синуля, молодець", "Зі святом! Я теж Миколаївна, значить в мене теж свято", "На тата схожий", "Зі святом, здоров'я вам і вашим близьким", "Яка гарна родина", "Дуже схожий на батька", "Мама - красуня!", "Щаслива родина! Зі святом вас", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Влад Яма в гніві звернувся до українців, деталі скандалу: "для деяких неадекватних...".
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