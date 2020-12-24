Российская примадонна Алла Пугачева рассказала, как не смогла сдержать слез
Певица рассказала, что "расклеилась" на сцене из-за большой утраты, пишет Politeka.net. Пугачева посетила кладбище, где дала небольшой комментарий журналистам.
Архивные кадры были обнародованы в одной из фан-групп. На видео певица сидела на лавочке в черном коротком платье.
"В воздухе витала утрата человека, которого никогда не знал, а рядом стояла женщина, которая ничуть не ругала себя за недавние слезы", - произнес закадровый голос.
Звезда рассказала, что прослезилась во время исполнения песни "Позови меня с собой", которую написала поэтесса Татьяна Снежина. Последняя погибла в 1995 году в возрасте 23 лет в результате страшного ДТП на трассе. Тогда в автокатастрофе, кроме поэтессы, погибли еще пять человек, среди которых был пятилетний ребенок.
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Спустя два года после трагедии Пугачева решила исполнить песню Снежиной, которая стала хитом.
На кадрах видно, как Алла Борисовна "расклеилась" на сцене, а тем временем зрители подхватили припев песни.
"Благодаря местным телеканалам в гастрольных городах, можно увидеть, как это было. Съемка Сибирского телевидения 1998 года. Татьяна Снежина похоронена в Новосибирске и Алла посетила ее могилу🙏🙏🙏❤️♥️❤️♥️❤️ Позже Снежину перезахоронили в Москве", - говорится в сообщении авторов поста.
За четыре часа публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.
"Какая прелесть здесь Алла Пугачева !!! ❤️ Как я люблю ее такой !!!❤️", "👏👏👏👍👍👍прекрасный поступок !", "Алла, мы любим тебя! Не слушай никого! Ты лучшая", "Аллочка Борисовна, я вас люблю!", "Очень красивая песня", "Уважаю, обожаю, восхищаюсь!!! 😘❤️", - написали пользователи сети.
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