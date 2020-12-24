Российская примадонна Алла Пугачева рассказала, как не смогла сдержать слез

Певица рассказала, что "расклеилась" на сцене из-за большой утраты, пишет Politeka.net. Пугачева посетила кладбище, где дала небольшой комментарий журналистам.

Архивные кадры были обнародованы в одной из фан-групп. На видео певица сидела на лавочке в черном коротком платье.

"В воздухе витала утрата человека, которого никогда не знал, а рядом стояла женщина, которая ничуть не ругала себя за недавние слезы", - произнес закадровый голос.

Звезда рассказала, что прослезилась во время исполнения песни "Позови меня с собой", которую написала поэтесса Татьяна Снежина. Последняя погибла в 1995 году в возрасте 23 лет в результате страшного ДТП на трассе. Тогда в автокатастрофе, кроме поэтессы, погибли еще пять человек, среди которых был пятилетний ребенок.

Спустя два года после трагедии Пугачева решила исполнить песню Снежиной, которая стала хитом.

На кадрах видно, как Алла Борисовна "расклеилась" на сцене, а тем временем зрители подхватили припев песни.

"Благодаря местным телеканалам в гастрольных городах, можно увидеть, как это было. Съемка Сибирского телевидения 1998 года. Татьяна Снежина похоронена в Новосибирске и Алла посетила ее могилу🙏🙏🙏❤️♥️❤️♥️❤️ Позже Снежину перезахоронили в Москве", - говорится в сообщении авторов поста.

За четыре часа публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Какая прелесть здесь Алла Пугачева !!! ❤️ Как я люблю ее такой !!!❤️", "👏👏👏👍👍👍прекрасный поступок !", "Алла, мы любим тебя! Не слушай никого! Ты лучшая", "Аллочка Борисовна, я вас люблю!", "Очень красивая песня", "Уважаю, обожаю, восхищаюсь!!! 😘❤️", - написали пользователи сети.

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