Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в неожиданном клипе, примерив сразу образі русалки, ведьмы и ангела

Артистка специально к рождественскому утру решила порадовать фанатов неожиданным видеоклипом-тизером, призванным показать не только саму Лопес и ее идеальную фигуру в провокативных образах, но еще и показать ее косметику. Певица предстала без смущения в образе обнаженного ангела с крыльями, примерила настоящий костюм русалки и попробовала для себя роль колдуньи.

В тизере можно заметить, что в каждом наряде Лопес присутствуют пикантные детали, а сама артистка делает неизменный акцент на теле и линейке своей косметики, презентация которой состоялась всего несколько дней назад.

«Рождественское утро🎄 и у меня есть для тебя маленький подарок!!! #teaser #inthemorming #видеомонтаж # 2021. Всех с Рождеством, желаю и молюсь о том, чтобы в 2021 году вы были окружены семьей, друзьями и настоящей любовью!», - написала Лопес под роликом.

Поклонники не остались в стороне:

«😍😍 Да королева; сладости, сколько же их тут; Я так сильно тебя люблю; С Рождество; всегда помни, что ты такой же уникальный, уникальный человек, как и образы; Это будет ооочень круто; Боже мой, я с кляпом во рту, JLO !!! 🔥👑рождественское чудо💖; верероятный ангел и без одежды!; она русалка? Это выглядит так, будто вы не имеете возраста».

Недавно в сети появились фото с артисткой после тренировки. На них Лопес с бутылкой воды и маской на лице уходит из зала, направляясь к своей машине. Певица одета в спортивный костюм, состоящий их ярко-синих лосин и короткого желтого топа.

Отметим, сейчас Лопес активно работает сразу с двумя наставниками — знаменитой Трейси Андерсон и не менее известным наставником звезд Дэвидом Киршем, который бдит фигуру Марго Робби и Кейт Аптон.

Тренер ранее для звезды также разработала программу, нацеленную на мышцы кора, бедер и ног. Певица выполняет их четыре раза в неделю, посвящая тренировкам по часу в день утром.

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