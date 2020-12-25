Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в неожиданном клипе, примерив сразу образі русалки, ведьмы и ангела
Артистка специально к рождественскому утру решила порадовать фанатов неожиданным видеоклипом-тизером, призванным показать не только саму Лопес и ее идеальную фигуру в провокативных образах, но еще и показать ее косметику. Певица предстала без смущения в образе обнаженного ангела с крыльями, примерила настоящий костюм русалки и попробовала для себя роль колдуньи.
В тизере можно заметить, что в каждом наряде Лопес присутствуют пикантные детали, а сама артистка делает неизменный акцент на теле и линейке своей косметики, презентация которой состоялась всего несколько дней назад.
«Рождественское утро🎄 и у меня есть для тебя маленький подарок!!! #teaser #inthemorming #видеомонтаж # 2021. Всех с Рождеством, желаю и молюсь о том, чтобы в 2021 году вы были окружены семьей, друзьями и настоящей любовью!», - написала Лопес под роликом.
Располневший Потап вызвал отвращение танцами с толпой раздетых девиц: "С окружной дороги"
У счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов: "Похоже, Катя..."
Игривая Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала"
Затравленная "Холостячка" Мишина в отчаянии раскрыла секреты шоу: "Неужели вы думаете, что..."
Поклонники не остались в стороне:
«😍😍 Да королева; сладости, сколько же их тут; Я так сильно тебя люблю; С Рождество; всегда помни, что ты такой же уникальный, уникальный человек, как и образы; Это будет ооочень круто; Боже мой, я с кляпом во рту, JLO !!! 🔥👑рождественское чудо💖; верероятный ангел и без одежды!; она русалка? Это выглядит так, будто вы не имеете возраста».
Недавно в сети появились фото с артисткой после тренировки. На них Лопес с бутылкой воды и маской на лице уходит из зала, направляясь к своей машине. Певица одета в спортивный костюм, состоящий их ярко-синих лосин и короткого желтого топа.
Отметим, сейчас Лопес активно работает сразу с двумя наставниками — знаменитой Трейси Андерсон и не менее известным наставником звезд Дэвидом Киршем, который бдит фигуру Марго Робби и Кейт Аптон.
Тренер ранее для звезды также разработала программу, нацеленную на мышцы кора, бедер и ног. Певица выполняет их четыре раза в неделю, посвящая тренировкам по часу в день утром.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати
Также Politeka писала, Джей Ло обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения
А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст стразами