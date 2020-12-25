Популярная украинская певица Тина Кароль пленила пикантными кадрами с молодыми танцорами

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилась нарезка с одного из выступлений Тины. Красотка была одета в миниатюрное розовое платье, которое обтянуло ее прекрасную фигурку. Певица засветила свои стройные ножки, а также выразительные бедра и женскую энергетику.

На видео звезда зажигала с молодыми красавцами, выполняя сложные танцевальные па. Выглядела Тина сногшибательно.

«Захватила бы этот тренд», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях артистке оставили массу положительных отзывов.

«Я залипла. И чтобы залипать дальше я сохранила», «Ок теперь хочу чтобы Тина сняла этот тренд», «Сногосшибательная и мудрая! Тут не поспоришь!», «Лучшее», «Балан пока ты думаешь ее кто нить другой украдет», «Тина, ты прелесть», «Шикарная», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в выступлениях Тины всегда очень много хореографии. В последнем сезоне шоу «Танцы со звездами» Тина вышла на паркет, чтобы поддержать Юлию Санину. Красотка продемонстрировала невероятный талант и крутую подготовку. На данный момент существует интрига, станет ли Кароль участницей шоу.

Напомним, что томная Кароль в платье с огромным вырезом показала чудеса гибкости, публика охнула: безупречный ракурс.

Как сообщала Politeka, Кароль устроила стриптиз под каплями дождя, едва прикрыв сочные «персики»: «Тина, вы убиваете своей красотой».

Также Politeka писала, что Кароль в образе нескромной Снегурки устроила сеанс соблазнения для Дедушек Морозов: «Ох и Тинулечка».