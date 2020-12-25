Соцсети заговорили о возможной беде у певца Макса Барских после того, как появилось с видео с госпитализацией мужчины, похожего на исполнителя

Так, в Telegram появилось видео, на котором мужчина, похожий на Макса Барских, лежит на носилках в окружении врачей, пишет КП.

Сперва в СМИ появились слухи о срочной госпитализации Макса Барских в больницу на фоне "сильного отравления".

Журналисты связались с пиар-менеджером исполнителя Екатериной Хотеевой, которая опровергла эти домыслы.

Она заявила, что на видеоролике в соцсетях не Максим Барских, а "срочная госпитализация певца" - оказалась фейком.

"Это фейк. С Максом все хорошо. Вы вероятнее всего получили недостоверную информацию с неизвестного имейла и прикрепленным пресс-релизом, абсолютно отличающегося от официальных новостей, которые вы получаете о наших артистах", - заявила она в комментарии журналистам.

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"Врачи не берутся утверждать, что вируса нет. Потому что у меня возраст. В такой ситуации сложно определить, это воспалительный процесс из-за вируса или из-за возраста, - поделился Григорий Николаевич и добавил. - Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", - признался популярный хореограф.

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