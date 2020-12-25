Соцсети заговорили о возможной беде у певца Макса Барских после того, как появилось с видео с госпитализацией мужчины, похожего на исполнителя
Так, в Telegram появилось видео, на котором мужчина, похожий на Макса Барских, лежит на носилках в окружении врачей, пишет КП.
Сперва в СМИ появились слухи о срочной госпитализации Макса Барских в больницу на фоне "сильного отравления".
Журналисты связались с пиар-менеджером исполнителя Екатериной Хотеевой, которая опровергла эти домыслы.
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Она заявила, что на видеоролике в соцсетях не Максим Барских, а "срочная госпитализация певца" - оказалась фейком.
"Это фейк. С Максом все хорошо. Вы вероятнее всего получили недостоверную информацию с неизвестного имейла и прикрепленным пресс-релизом, абсолютно отличающегося от официальных новостей, которые вы получаете о наших артистах", - заявила она в комментарии журналистам.
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