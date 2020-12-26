Погода в Украине 26 декабря заставит расстроиться часть граждан, людей накроют дожди с мокрым снегом

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

На западной Украине сегодня будет облачно, с локальными прояснениями. На улице ожидается от -1 до +4 градусов по Цельсию. После захода солнца столбик термометра покажет от -1 до +1.

Похожая ситуация ожидается на северной части страны. Здесь и днем, и ночью будет около -1+1 градуса. Осадков синоптики не прогнозируют.

Другая картина будет в центральной Украине, где часть областей накроют дожди с мокрым снегом. На улице будет от -1 до +5 градусов по Цельсию. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют, что будет около -1 до +5 по Цельсию.

На юге Украины сегодня ожидается 3-5 со знаком «плюс», а также дожди с мокрым снегом. Похожая картина будет вечером, после захода солнца.

Больше всего сегодня достанется жителям востока Украины, кого накроют от -1 до 5 градусов тепла. Несмотря на это, будут сильнейшие дожди с мокрым снегом. В аналогичных пределах картина останется и вечером.

Теплее всего будет на территории аннексированного Крыма, где воздух прогреется до 9-11 градусов тепла. После захода солнца ситуация не изменится, хотя днем будет небольшой дождь.

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