Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая впечатлила необычным видом на Рождество

Как пишет Politeka.net, она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из сказочного Львова, где и провела праздник вдали от своего мужа Юрия Горбунова. Знаменитая красотка нарядилась в длинное мешковатое платье с вышитыми снегирями и заснеженными веточками красной калины. Образ Кати дополнила красная шапочка и черные туфельки.

Осадчая расположилась в старинной обстановке на Львовской свечной мануфактуре, где ее этнический наряд выглядит весьма органично. Телеведущая присела на стул у окна и продемонстрировала уставшую, но счастливую улыбку.

"Как за одно Рождество поколядовать в лесу Киевской области у @hrystia, а затем оказаться в праздничном Львове, где атмосфера Рождества на каждом уголке. А как вы проводите эти праздничные дни?", - поинтересовалась Катя Осадчая в описании.

Пользователи соцсети пришли в восторг от зимнего образа ведущей и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Шикарное платье"; "Катя как всегда красотка"; "сразу праздничное настроение, как смотрю на тебя 😘🤗😍"; "Красивая девушка, в красивом платье в прекрасном родном Львове"; "снегири... вау! Платье! Шедевр!"; "Катюша, фото безподобное как и Ваш наряд!"; "Какая Вы красавица! 😍 А платье - просто Непревзойденное! ❤️❤️❤️"; "Как Водянова"; "Изысканная барышня в невероятно очаровательной платья и шляпке"; "красавица, а платьице просто отпад"; "Катя какая вы классная!!! Так держать море счастья вам и любви!!".

Напомним, что Горбунов из "Голос країни" ошеломил забавами с подросшим сыном, Осадчая все пропустила: "Папаня молодец"

Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов: "Похоже, Катя...".

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