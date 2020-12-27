Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала роскошное тело в черном мини с блестками

За артисткой уже давно закрепилась репутация звезды с безупречным чувством стиля, а также… репутация зануды. Все потому, что звезда жестко контролирует себя даже на дружеских вечеринках, не говоря уже о светских. Связано это с тем, что Лопес уже несколько лет как убежденный адепт здорового образа жизни.

Певица и актриса на шумной вечеринке никогда не будет замечена с бокалом вина или с сигаретой в руках. Более того, из своего ежедневного рациона звезда уже давно исключила кофе. Как видно на фото с артисткой, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Лопес знает секреты красоты и успешно их применяет на себе.

Подтянутая фигура 51-летней певицы – не случайность, ведь в меню знаменитости нет ни сладкого, ни жареного, все блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов.

Ежедневно знаменитость находит как минимум час времени для занятий спортом, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио и силовых нагрузок в комбинации с утренней йогой и 20-минутной медитацией.

Вот что пишут под фото Лопес:

«Ты потрясающе выглядишь, Джен; Полна страсти, вишня😍😍; Сказочно, свежа и горяча; Богиня ❤️; Так великолепно😍😍😍; Мы любим тебя, Ло! ✨; Королева 🤎🤎🤎🤎🤎; великолепный вид!! 🤍🤍🤍; Королева ♥ ️😍; Удивительная женщина; Боже мой, любовь всей моей жизни; Так красиво 🤍; Вау, какя роскошная женщина, такая лиса 😻 никогда не постареет».

Также мы писали, что артистка специально к рождественскому утру решила порадовать фанатов неожиданным видеоклипом-тизером, призванным показать не только саму Лопес и ее идеальную фигуру в провокативных образах, но еще и показать ее косметику.

Певица предстала без смущения в образе обнаженного ангела с крыльями, примерила настоящий костюм русалки и попробовала для себя роль колдуньи.

В тизере можно заметить, что в каждом наряде Лопес присутствуют пикантные детали, а сама артистка делает неизменный акцент на теле и линейке своей косметики, презентация которой состоялась всего несколько дней назад.

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