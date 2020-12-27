Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала роскошное тело в черном мини с блестками
За артисткой уже давно закрепилась репутация звезды с безупречным чувством стиля, а также… репутация зануды. Все потому, что звезда жестко контролирует себя даже на дружеских вечеринках, не говоря уже о светских. Связано это с тем, что Лопес уже несколько лет как убежденный адепт здорового образа жизни.
Певица и актриса на шумной вечеринке никогда не будет замечена с бокалом вина или с сигаретой в руках. Более того, из своего ежедневного рациона звезда уже давно исключила кофе. Как видно на фото с артисткой, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Лопес знает секреты красоты и успешно их применяет на себе.
Подтянутая фигура 51-летней певицы – не случайность, ведь в меню знаменитости нет ни сладкого, ни жареного, все блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов.
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Ежедневно знаменитость находит как минимум час времени для занятий спортом, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио и силовых нагрузок в комбинации с утренней йогой и 20-минутной медитацией.
Вот что пишут под фото Лопес:
«Ты потрясающе выглядишь, Джен; Полна страсти, вишня😍😍; Сказочно, свежа и горяча; Богиня ❤️; Так великолепно😍😍😍; Мы любим тебя, Ло! ✨; Королева 🤎🤎🤎🤎🤎; великолепный вид!! 🤍🤍🤍; Королева ♥ ️😍; Удивительная женщина; Боже мой, любовь всей моей жизни; Так красиво 🤍; Вау, какя роскошная женщина, такая лиса 😻 никогда не постареет».
Также мы писали, что артистка специально к рождественскому утру решила порадовать фанатов неожиданным видеоклипом-тизером, призванным показать не только саму Лопес и ее идеальную фигуру в провокативных образах, но еще и показать ее косметику.
Певица предстала без смущения в образе обнаженного ангела с крыльями, примерила настоящий костюм русалки и попробовала для себя роль колдуньи.
В тизере можно заметить, что в каждом наряде Лопес присутствуют пикантные детали, а сама артистка делает неизменный акцент на теле и линейке своей косметики, презентация которой состоялась всего несколько дней назад.
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