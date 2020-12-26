Американская певица Дженнифер Лопес отметила Рождество вместе со своим женихом-спортсменом Алексом Родригесом

Бейсболист поделился фото торжества на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Родригес и Лопес запечатлены за роскошным столом, накрытым на несколько персон. Вероятно, они отправились праздновать в ресторан, потому что мужчина надел смокинг с бабочкой и белоснежной рубашкой. Дженнифер, в свою очередь, нарядилась в скромное платье с короткими рукавами, сделав акцент на украшениях: серьгах и браслетах.

"Рождество - это не просто день, это состояние души". Эта запоминающаяся строчка из «Чуда на 34-й улице» как никогда уместна. Этот год, возможно, больше, чем любой другой, напомнил нам всем о том, что мы должны быть благодарными и благодарными за то, что у нас есть, и за то, что на самом деле олицетворяют праздники. Любовь к друзьям и семье. Помогая друг другу. Быть лучшим человеком, которым ты можешь быть. Праздники показывают нам, что действительно важно в жизни", - такими впечатлениями Алекс поделился в описании.

Пользователи соцсети поздравили спортсмена в ответ, не забыв оценить их с отношения с Дженнифер Лопес:

"Рад видеть вас, ребята ♥ ️ С Рождеством, Алекс и Дженнифер"; "Моя любимая пара! С Рождеством Христовым❤️🎄"; "Оу, так мило"; "Как ты заполучил ее?"; "Поженитесь"; "Точно 😍 Поцелуй мою любимую"; "Вы двое вместе ... это то, чего я хочу от жизни - зрелых, поддерживающих, любящих и здоровых отношений, как у вас двоих! Люблю вас, голубки ✨"; "Пара, которой я очень восхищаюсь"; "Ребята, вы выглядите потрясающе, с Рождеством"; "Вы самая красивая и любящая пара, которую я когда-либо видел 😍❣️"; "Маска во время светского сборища?"; "Что-то не так, ДжейЛо ... у тебя плохое лицо ... у тебя лицо озабоченное"; "Она не выглядит счастливой"; "Это красивая фотография вас двоих. Я вижу благодарность и счастье"; "Подойди немного ближе, Алекс, к Джей Ло. Она не кусается".

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