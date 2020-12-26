Таланты детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают восхищать поклонников

Так, на фан-странице Елизаветы Галкиной в Инстаграм размещено видео, на котором маленькая Лиза показала мастерскую игру в дартс, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Малышка сумела попасть дротиками в три цели, чем невероятно восхитила своего отца шоумена Максима Галкина, а также зрителей, которые с интересом за ней наблюдают.

В кадр попал также ее брат Гарри, мальчик всё время бегал перед мишенью и мешал.

Обратим внимание, что видео не новое, оно сделано еще весной этого года, когда звездное семейство изолировалось в своем замке, расположенное в подмосковной деревне Грязь.

Увлечения двойняшек одновременно и восхитили и встревожили поклонников, они похвалили малышку за ловкость, но в тоже время отметили, что занятие довольно рискованное, так можно и в брата попасть.

"Ну-Лизонька-вы еще и снайпер👍👏🎈", "Папа у детей золотой!!!", "Гарик все успевает! И мяч погонять и дротики сестренке подать! Классные!", "Так можно и в Гарри попасть", "Гарик как метеор от пуль уворачивается , рискованное занятие . Надо соблюдать технику безопасности Максим . Лизавета как всегда мастерски все делает😍", - комментируют в сети.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.