Все когда-то были детьми, и всегда интересно заглянуть, как мы изменились с годами
Давайте посмотрим на примере знаменитостей, как люди меняются со временем, пишет Politeka.net.
Певица Вера Брежнева росла в небогатой семье, поэтому ей приходилось подрабатывать после школы. Будущую звезду дразнили в школе из-за невзрачной внешности, но как же все изменилось с годами... Теперь артисткой восхищаются миллионы.
Певец и шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) был в детстве зажатым и считал себя глупым. Однако участие в КВНе сыграло большую роль в его жизни, в результате Ревва стал довольно раскрепощенным артистом.
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Дочь певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, не была популярной в школе, а после ее главной роли в фильме «Чучело», будущую певицу и вовсе невзлюбили. Сейчас же эта блондинка очень популярна на Родине и, к слову, совершенно не стареет.
Будущая актриса и режиссер Анджелина Джоли росла в небедной семье. Мать и отец девочки были актерами. Звезда в школе не пользовалась популярностью, а одноклассники ее побаивались, сейчас же миллионы людей признаются актрисе в любви.
Дженнифер Лопес всего добилась сама. Теперь она - богатая и знаменитая, однако ранее ей приходилось трудиться на нескольких работах. К счастью, роскошную красотку заметили и ее жизнь перевернулась.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес нарядилась в красивое красное платье, которое казалось воздушным. Платье держалось на груди знаменитости.
Ткань подчеркнула тонкую талию, а благодаря крою оголились стройные ножки Джей Ло.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати
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