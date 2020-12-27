Потам и Настя Каменских удивили совместным снимком с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым

Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на Instagram-страничке Алексея Потапенко.

"Всех с праздниками", - коротко подписал пост исполнитель.

На опубликованном кадре звездные семейства предстали в непринужденной и теплой обстановке.

А вот внимание украинцев привлекла поза, в которой находились Катя Осадчая и Настя Каменских.

В комментариях многие предположили, что украинская телеведущая ждет третьего ребенка.

"Катя беременная? Так показалось", "Катя Осадчая беременная?", "Міняю жінку?", "Катя точно беременная", "Кумовья, они такие", "Класс, наши поздравления. Будете в Белой Церкви заходите к нам", "Потап, почему такой худой?", "С Наступающими праздниками Вас", - писали под постом.

Стоит отметить, что в 2019 году Юрий Горбунов получил звание «Тато-зірка» и признался, что хотел бы иметь больше детей.

"И это зависит от нашей мамы, которая сегодня пришла поддержать меня. Я очень благодарен Катерине за поддержку, потому что папой быть не просто почетно, это очень приятно. Теперь трудно представить себя в другой миссии и роли. Быть папой - это самое главное, что есть в жизни. А все остальное - работа, там, карьера - это уже второстепенные вещи", - поделился телеведущий во время вручения премии.

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