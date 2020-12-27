Украинцы продолжают массово жаловаться на работу государственного Ощадбанка

Об этом говорится в свежей жалобе, которая появилась на портале Минфин.

Как утверждает клиентка банка, сервис и качество продукта отвратительны.

"Получаю зарплату в этом банке. Смс информирование платное. Сделали не предупреждая смс снятия/поступления от 1001 гривны. Т. е. если я трачу деньги рассчитываясь картой или снимаю деньги менее 1001, мне смс уведомление не приходит. Плачу по сути за две смс в месяц — за получение аванса и зарплаты. Об этом, как всегда, заранее не уведомили", - негодует клиентка.

По словам женщины, с такими проблемами сталкивались и ее коллеги, которые являются клиентами банка.



"В прошлом году выдали карточки с чипом. Через три месяца карта размагнитилась. Меняй за свой счёт, стой в длиннющих очередях в рабочее время отпрашиваясь с работы. Потому то карты ужасного качества. И подобная проблема у многих моих коллег возникла. Как я получала карточку тоже ещё тот квест… Больше часа в очереди. И это ещё очень быстро", - рассказала женщина.







Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег