Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила новым увлечением

Как передает Politeka.net, необычное видео появилось на Instagram-страничке Лизы (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Лиза обожает моду, с огромным интересом устраивает домашние показы и дефиле и наряжается в самые разные прикиды, в том числе и мамины. Более того, девочка преуспевает в пении и танцах.



Поклонники звездного семейства обожают девочку и восхищаются ее артистизмом и красотой.

На этот раз она решила удивить их, зачитав рэп.

Фанаты оценили выступление своей любимицы, но были и те, которым выступление в таком стиле не сильно понравилось.

" Умница! Красавица!", "Лизочка ты такая милая и нежная, рэп не подходит тебе", "Это не рэп, а кто зна что", "Лиза, ты талантлива! У тебя все всегда красиво получается!", "Зачем тебе этот рэп? Не украсит ни одну девочку, девушку. Ужасная антирусская субкультура. Для наркоманов подходит. Они в бреду что-то там бормочут, вот это то самое. Бредятина. Цените русскую великую культуру, Лизочка", - писали под видео.

В ходе импровизации Лиза упомянула свою маму, что вызвало множество догадок среди ее поклонников.

"Что это А.Б. сегодня не приедет ночью", "Короче сдала маму", - отметили особо внимательные в комментариях.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

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