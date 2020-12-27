Известная телеведущая Анфиса Чехова показала, как проводит отпуск

На фото Чехова позирует в красном платье, сидя на песке в пустыне. Красотка руками взяла песок, рассыпая его для эффектности снимка. Волосы у девушки были распущенными, а образ Анфиса дополнила украшениями в ушах. Солнце на фото уже собиралась прятаться за горизонтом, что придало снимку особой атмосферности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дай мне время!

Мне нужно его потерять.

Незаметная потеря того, что нам кажется бесконечным.

Ну зачем торопиться, зачем куда-то бежать...

Я иду не спеша, как будто в кармане Вечность", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Всё гениальное просто. Мне прямо выстрел в самое сердце этот стих. Великолепно!", "Впечатляет очень. Глубоко, искренне, с какой то долей трагизма, потрясающе", "Время - прозрачное золото".

Мы сообщали, что телеведущая Анфиса Чехова эпатировала публику порцией пикантных снимков.

Так, Чехова позировала возле огромной новогодней елки - и все бы ничего, но только вот фигуристая красотка была в одном "леопардовом" бикини, да и елка стояла на пляже.

Анфиса блеснула пышным бюстом, крутыми бедрами и "осиной" талией, покрутившись вокруг "лесной красавицы" - хоровод на песке выглядел несколько странно.

Напомним, аппетитная Чехова взбудоражила изящными изгибами тела

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