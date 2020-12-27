Известная телеведущая Анфиса Чехова показала, как проводит отпуск
На фото Чехова позирует в красном платье, сидя на песке в пустыне. Красотка руками взяла песок, рассыпая его для эффектности снимка. Волосы у девушки были распущенными, а образ Анфиса дополнила украшениями в ушах. Солнце на фото уже собиралась прятаться за горизонтом, что придало снимку особой атмосферности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Дай мне время!
Мне нужно его потерять.
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Незаметная потеря того, что нам кажется бесконечным.
Ну зачем торопиться, зачем куда-то бежать...
Я иду не спеша, как будто в кармане Вечность", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Всё гениальное просто. Мне прямо выстрел в самое сердце этот стих. Великолепно!", "Впечатляет очень. Глубоко, искренне, с какой то долей трагизма, потрясающе", "Время - прозрачное золото".
Мы сообщали, что телеведущая Анфиса Чехова эпатировала публику порцией пикантных снимков.
Так, Чехова позировала возле огромной новогодней елки - и все бы ничего, но только вот фигуристая красотка была в одном "леопардовом" бикини, да и елка стояла на пляже.
Анфиса блеснула пышным бюстом, крутыми бедрами и "осиной" талией, покрутившись вокруг "лесной красавицы" - хоровод на песке выглядел несколько странно.
Напомним, аппетитная Чехова взбудоражила изящными изгибами тела
Также Politeka писала, что Чехова разлеглась на кровати и заворожила чувственным образом в одном белье
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Чехова завлекла видом в леопарде