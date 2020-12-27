Это уже не первый подобный случай

Клиенты недоумевают, почему даже через несколько дней Новая почта не доставляет их посылки

Очередная жалоба появилась на тематическом портале Otzyvua.

По словам клиентки, ее посылка должна была прибыть в отделение Новой почты на следующий день после отправки, но ее до сих пор нет.

Женщина не знает, где может находиться ее посылка, а на горячей линии Новой почты попросту разводят руками и ничем не могут ей помочь.

"Судя по полученной информации, посылку доставили в город Харьков и дальше она уже не пошла. В посылке были упакованы продукты питания, отсюда вытекает вопрос, кому именно из сотрудников «Новой почты» города Харькова желать приятного аппетита и как Вы собираетесь решать данный вопрос. Как долго еще ждать от Вас информации о продуктах, которые так и не были доставлены получателю?", - рассказала она и добавила, что не ожидала такого отношения от компании.

По словам женщины, решение ее проблемы с доставкой посылки зависло в воздухе, а за свои деньги она попросту накормила сотрудников Новой почты.

"Приятного в сложившейся ситуации мало, а точнее совсем ничего. А главное, что решение данного вопроса просто повисло в воздухе. Получается, я за свои же деньги кормлю сотрудников "Новой почты". Это для вашей фирмы считается нормальным явлением?", - задалась она вопросом.

Подытоживая, клиентка в своей жалобе указала главный недостаток Новой почты: "Никакой гарантии, что посылка дойдет до пункта назначения, а не будет украдена или утеряна".

Стоит добавить, что в Новой почте пока не отреагировали на очередную жалобу.

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