Клиенты недоумевают, почему даже через несколько дней Новая почта не доставляет их посылки
Очередная жалоба появилась на тематическом портале Otzyvua.
По словам клиентки, ее посылка должна была прибыть в отделение Новой почты на следующий день после отправки, но ее до сих пор нет.
Женщина не знает, где может находиться ее посылка, а на горячей линии Новой почты попросту разводят руками и ничем не могут ей помочь.
Трагедия в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП
Бесстыжая жена DZIDZIO подразнила ягодицами в микро-бикини: "Отгадайте, где я?"
Странная дочь Анджелины Джоли сбрила волосы, ошеломив рождественским перевоплощением: как сейчас выглядит Шайло
Девушка Бонда Куриленко вскружила голову декольте до пупка, засмущав откровенностью: «Бесстыжая Снегурочка»
"Судя по полученной информации, посылку доставили в город Харьков и дальше она уже не пошла. В посылке были упакованы продукты питания, отсюда вытекает вопрос, кому именно из сотрудников «Новой почты» города Харькова желать приятного аппетита и как Вы собираетесь решать данный вопрос. Как долго еще ждать от Вас информации о продуктах, которые так и не были доставлены получателю?", - рассказала она и добавила, что не ожидала такого отношения от компании.
По словам женщины, решение ее проблемы с доставкой посылки зависло в воздухе, а за свои деньги она попросту накормила сотрудников Новой почты.
"Приятного в сложившейся ситуации мало, а точнее совсем ничего. А главное, что решение данного вопроса просто повисло в воздухе. Получается, я за свои же деньги кормлю сотрудников "Новой почты". Это для вашей фирмы считается нормальным явлением?", - задалась она вопросом.
Подытоживая, клиентка в своей жалобе указала главный недостаток Новой почты: "Никакой гарантии, что посылка дойдет до пункта назначения, а не будет украдена или утеряна".
Стоит добавить, что в Новой почте пока не отреагировали на очередную жалобу.
Напомним, операторов "Новой почты" заподозрили в новой схеме с посылками и доставкой
Как сообщала Politeka, посылки в отделения "Новой почты" приходят сломанными, реакция компании добивает
Также Politeka писала, что Новая почта вляпалась в скандал, украинцы жалуются на "наглость" с посылками