Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова рассказала, как пережила измену Макса Михайлюка

Откровенное признание гимнастка сделала в своем Instagram.

Так, 23-летняя девушка предложила поклонникам задать ей вопросы в Stories.

Одна из подписчиц спросила, как Даша Ульянова смогла забыть и отпустить Макса после того, как узнала об измене.

"Как получилось забыть и отпустить Макса? Рассталась с мч и не могу отпустить(", - спросила одна из девушек.

По словам Даши Ульяновой, расставание с любимым - большой стресс, но лучше сосредоточиться на работе, которая "лечит".

"Даже не хочу сейчас умничать и рассказывать "эгегей"... Это всегда стресс, это всегда боль. Я тоже через это проходила, но вы должны понимать, что вы - прекрасны, жизнь прекрасна, займитесь работой, которая лечит. И один мужчина ушел, другой пришел", - объяснила "по полочкам" победительница "Холостяка".

Как известно, шоу "Холостяк" обернулось скандалом, ведь по окончанию проекта выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк, выбравший Дашу Ульянову, имел интимную близость с другой участницей.

Сама Даша Ульянова расценила поступок "Холостяка" как предательство и отказалась с ним строить отношения.

"Если говорить конкретно об этой ситуации, то я ее воспринимаю не как измену, а как предательство. Потому что в моем представлении мы были парой еще после знакомства с моей семьей. Я говорила ему, что влюблена. Я уже проходила в своей жизни через измену и обнулиться сейчас, сказать: "Окей, забыли, идем дальше" я не могу", - признавалась ранее победительница "Холостяка".

Напомним, Ульянова из "Холостяка" задрала ногу и взбудоражила пикантной позой без штанов

Как сообщала Politeka, Ульянова из «Холостяка» соблазнила видом в кожаных шортиках

Также Politeka писала, что Ульянову из "Холостяка" резко потянуло на сладенькое