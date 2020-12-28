Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей «Танців з зірками», покорила поклонников праздничным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в миниатюрном пушистом платье нежно голубого цвета. Кухар немного приспустила наряд, засветив хрупкие плечики. Волосы артистки были аккуратно уложены. Она светилась от счастья. Стоит отметить, что на миниатюрной Кухар объемное платье смотрелось довольно удачно. В нем она выглядела еще утонченней.

«Это самое чудесное время года», - подписала снимок звезда, анонсировав свои новогодние спектакли.

Образ Кухар привел в восторг многих поклонников, а также коллег-звезд.

«Ой какое платьице», - ахнула Наташа Могилевская в комментариях.

Не стали молчать и фаны балерины.

«Голливуд», «Вы волшебная!», «Какая милая и хрупкая», «Снегурочка сказочная», «Невероятно красивая», «Богиня», «Сама нежность» «Красавица-снежинка!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар надела пуанты и показала, как проходят ее тренировки в танцевальном зале. Красотка готовилась к выступлению, разучивая танцевальные па, эффектно демонстрируя идеальное тело в черном наряде и пуантах.

Напомним, что Кухар в смешной шапке и волосатой шубе показала ночные развлечения с семьей: такой Катю еще не видели.

Как сообщала Politeka, Кухар в пушистом платьице подразнила сладкими местами: «Быть такой красивой – опасно».

Также Politeka писала, что муж Кухар пощупал бесстыжую "красотку" на глазах у жены: "Да здравствует ревность!".