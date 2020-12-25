Суддя "Танців з зірками", прима-балерина Катерина Кухар порадувала святковим образом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з новорічної фотосесії. Катерина позувала в блакитному пухнастому міні. Вона спустила платтячко, засвітивши солодкі місця - тендітні плечі, зону декольте і стрункі ніжки. Незважаючи на те, що плаття було досить об'ємним, воно лише підкреслило крихкість балерини.
Волосся Кухар було розпущене, а розкішний макіяж надав фарб образу. Катерина посміхалася, демонструючи голлівудську посмішку.
"Це найпрекрасніша пора року. Хочу привітати з Різдвом всіх, хто святкує його сьогодні і побажати виконання найсміливіших бажань і безмежного щастя!",- підписала фото зірка.
За короткий час її пост зібрав більше двох тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Ви чарівна!", "Пушинка", "Божественна", "дуже красива і ніжна", "Катюша... Бути такою красивою-небезпечно", " як завжди чарівна!",- пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Катерина Кухар поділилася зворушливим сімейним знімком з прогулянки. Елегантна красуня постала у вельми незвичному для неї вигляді. Катя вийшла на прогулянку в кумедній шапці і пухнастій шубі. На фото вона позувала з чоловіком і дітьми.
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