Суддя "Танців з зірками", прима-балерина Катерина Кухар поділилася зворушливим сімейним фото

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію сторіс, на яких разом з чоловіком Олександром Стояновим, дітьми та родиною кума Юрія Ткача з «Квартал 95» показала вечірні розваги. Зірки вирішили побувати в Резиденції Святого Миколая в Києві. Вони гуляли, каталися на гірках, а також фотографувалися біля ялинки.

Кухар була одягнена в теплі валянки і рожеву волохату шубку. На голові у знаменитості красувалася кумедна шапка з бубоном. На одному з фото Катя позувала разом з чоловіком, сином Тимуром і донькою Анастасією.

Варто відзначити, що Кухар виглядала і поводилася дуже просто, зовсім не так, як її звикли бачити телеглядачі. Образ елегантної Катерини теж відрізнявся від її телевізійного образу. Судячи зі сторіс, Катя дала волю емоціям і насолоджувалася відпочинком з сім'єю.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар розповіла про серйозну сварку з чоловіком. Конфлікт стався після народження дочки. Стоянов поїхав за кордон і не зміг забрати дружину з донькою з пологового будинку. Норовлива Кухар образилася на чоловіка і перестала приймати дзвінки від нього.

Раніше Катя розповідала, що чоловік довго вмовляв її народити другу дитину.

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