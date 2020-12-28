Известная телеведущая Анфиса Чехова выставила грудь в прозрачном лифчике
Звезда демонстрирует идеальные объемы в откровенных образах, пишет Politeka.net. В этот раз красотка показала бюст в полупрозрачном лифчике.
Чтобы образ был уж немного поскромнее сверху звезда надела полосатую рубашку, распахнув ее.
Звезда улыбалась, а аккуратная укладка прикрывала часть лица.
В посте телеведущая рассказала о подарке самой себе.
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"Я долго думала, что подарить себе на Новый год... Отмела в сторону новый телефон, пароварку, кошку и парфюм🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ И решила что моему колечку, которое я подарила себе на ДР, срочно нужна пара😂", - написала Чехова.
Звезда рассказала, что ей нравятся кольца, которые сверкают на ее пальцах бриллиантами.
За 40 минут пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"Год за годом , ☺️👍 молодеете@", "Красивая фигура 👍🔥", "И я по серьгам и колье😂", "Ты прекрасна ❤️😍", "Анфиса, Вы прекрасны 💗", "Правильно, Анфиса!))) Ирина Хакамада тоже советовала инвестировать в драг металлы. 💕💕💕", "Что под пижамой еще круче💋💋💋🍓🍓", "Да, я так же люблю. Только не дорожку, а гладкое. Но это на любителя...🔥", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анфиса Чехова позировала в красном платье, сидя на песке в пустыне. Красотка руками взяла песок, рассыпая его для эффектности снимка. Волосы у девушки были распущенными, а образ Анфиса дополнила украшениями в ушах. Солнце на фото уже собиралась прятаться за горизонтом, что придало снимку особой атмосферности.
Напомним, аппетитная Чехова взбудоражила изящными изгибами тела
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