Больной вирусом пациент убил своего соседа по палате Вопиющая трагедия произошла в США, передает " BBC Украина ". По данным полиции, инцидент произошел из-за того, что 82-летний мужчина начал молится, а другому это не понравилось.

Он якобы схватил кислородный баллон и ударил им пожилого пациента. На следующий день он скончался.

Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве и преступлении на почве ненависти.





"Подозреваемый разозлился, когда жертва начала молиться. Затем он ударил кислородным баллоном. 37-летнего Мартинеса арестовали и обвинили в убийстве, преступлении на почве ненависти и жестоком обращении с пожилыми людьми", - говорится в сообщении.



Ранее мы рассказывали, что пациент жестко избил медсестру в больнице города Каменское на Днепропетровщине.

Мужчину попросили переместиться с палаты, на что он ответил агрессией.

В итоге работнице больницы пришлось обращаться в полицию и снимать побои.

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От "китайского" вируса в стране умерли уже 17 849 человек, а 665 729 пациентов полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.