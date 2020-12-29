Уже с самого начала 2021 года начнутся катастрофы и стихийные бедствия

Как передает Politeka.net, непреодолимые события принесут людям много горя и убытков. Известный астролог Влад Росс поделился тревожным гороскопом на следующий год с изданием "Главред". По его словам, опасный период продлится со второй половины января до первых недель февраля.

В это время звезды пророчат мощные взрыввы и масштабные пожары. Пик неприятностей придется на 18 февраля.

"Государства могут понести огромные финансовые потери при ликвидации последствий каких-либо катастроф и аварий. Неизбежна тряска в экономическом секторе", - заявил Влад Росс. - "Ошибки в этот период повлекут за собой тяжелые последствия".

Для Украины первые месяцы 2021 года, с января по май, тоже будут очень тяжелыми. Как подчеркнул астролог, перемены неизбежны, однако они сталкиваются с трудностями и препятствиями. Возможно массовое "недовольство народа" на фоне большого энергетического взрыва.

"Напряженная ситуация у нас может быть в апреле-мае. Не дай Бог, чтобы не возродились ожесточенные боевые действия на Донбассе в конце января - в первой половине февраля", - рассказал Влад Росс. - "Осенью нас ожидают совершенно досрочные выборы, во всяком случае, звезды к этому склоняют, причем очень сильно - процентов 70-80. Под большими протестами может поменяться и правительство и будет назначен совершенно другой премьер-министр".

Астролог добавил, что президент Владимир Зеленский будет вынужден перезапустить Верховную Раду, потому что первая половина 2021 года будет для него "архисложной". Влад росс также прогнозирует третью волну эпидемии, которая будет намного мягче, а после 27 апреля пойдет снижение смертности. В ноябре-декабре весь мир может сотрясти новый экономический кризис.

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