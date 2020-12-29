В Украине начнут штрафовать за обслуживание на русском и других языках, кроме украинского

Как пишет Politeka.net, 16 января вступает в силу обновленный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает все заведения предоставлять услуги исключительно на украинском языке. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook раскрыл подробности.

Новые правила начнут действовать в ресторанах, кафе, магазинах (даже онлайн), службах доставки, парикмахерских, салонах красоты, заправках, аптеках и других учреждениях из сферы обслуживания, независимо от формы собственности. Сотрудники должны общаться с клиентами и предоставлять им имнформацию исключительно на украинском языке, на нем же должен быть весь текст на ценниках, билетах, меню, объявлениях и так далее.

Нарушителей будут штрафовать на сумму от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен. По словам Тараса, на первый раз правоохранители могут простить представителей заведения и ограничиться устным предупреждением, однако в случае систематических нарушений от штрафа отвертеться не получится.

"Если в течение года такие нарушения будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн.), Но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - объяснил омбудсмен.

Он добавил, что многие компании уже перешли на украинский язык и помогают персоналу усовершенствовать знания.

Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.