Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в купальнике, сидя в джакузи. Лобода снимала себя на телефон, показавшись максимально близко. Александра собрала волосы в хвост, а образ дополнила цепочкой на шее. На фоне можно увидеть еще несколько девушек, которые развлекались вместе с телеведущей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Ах, куколка, одна краше другой".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбол", показала себя и рассказала о машине.

На фото красотка позировала в черном платье выше колена, а в руках держала стильные очки. Александра улыбалась на камеру, но отвернулась от объектива. Девушка не стеснялась демонстрировать свою фигуру, как и дорогую машину на фоне.

Отметим, что Александра Лобода родилась 16 февраля 1988 года в городе Белая Церковь. С детства любит публику и сцену, ведь хореография и спорт были любимыми занятиями. В 2005 году была участницей конкурса «Мисс Украина». В 2011 начала работать телеведущей в программе "ПроФутбол", которую закрыли в 2020 году.

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