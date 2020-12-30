"Китайский" вирус забрал жизнь украинского спортсмена

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил Сергей Бовт на своей страничке в Facebook.

"Коронавирус забрал у нас моего друга и ученика, в двух маленьких девочек - любящего отца, а в седовласый матери - сына, нашего боксера-супертяжа Толика Крыжановского. Светлая память", - говорится в сообщении.

Вирус в Анатолия подтвердили еще в ноябре, но, к сожалению, его организм не справился с болезнью. Ему было всего лишь 38 лет.

Прощания со спортсменом прошли 29 декабря на Черкащине.







Отметим, что за все время пандемии в Украине было подтверждено 1 045 348 заболевших коронавирусом: из них 18 324 умерли и 698 190 выздоровели.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.