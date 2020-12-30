Модель показала все на пляже

Известная фитнес-модель Николь Амато похвасталась роскошным загаром на пляже

Известная красотка регулярно занимается спортом, а потом демонстрирует результаты своих упорных тренировок, пишет Politeka.net. Модель действительно достойна восхищений.

Амато в этот раз позировала на пляже, выставив упругие ягодицы в одних маленьких плавочках, которые казались невидимыми. По бокам они держались на аккуратных и, можно сказать, опасных завязочках.

Грудь звезды была полностью обнаженной, красотка постаралась прикрыть самое сокровенное руками.

Николь присела на колени, слегка выставив упругие ягодицы. Влажные волосы знаменитости едва ли не скрыли всю спину.

Красотка направила свой хищный взгляд в камеру и приоткрыла губы.

За несколько часов пост собрал более 600 лайков и много комментариев. Пользователи сети положительно оценили жаркий образ соблазнительницы и написали ей много приятного.

"Ты разжигаешь страсть", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Николь Амато показала крупным планом свои упругие ягодицы, надев маленькие латексные шортики на высокой посадке. Крой шортов позволил рассмотреть упругие места во всей красе.

Белоснежный топик выделил пышную грудь знаменитости, а его длина была довольно экстремальной.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала без одежды и белья. Красотка закрыла свое тело только красотой, которой разрисовала всю спину и пятую точку. Амато сидела на коленках у водоема с рыбками, развернувшись упругим "орешком" к объективу камеры. Кадры получились очень интересными и соблазнительными.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато в бесстыжем бикини опустилась на колени

Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато кокетливо расстегнула молнию ради жаркого кадра без белья

А еще Politeka сообщала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато приковала взгляды к своим упругим ягодицам