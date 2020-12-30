Украина подписала первый контракт о поставках вакцины против коронавируса



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Президента Укараины.

Так, контракт был заключен с китайской компанией Sinovac Biotech.

Согласно документу, Украина получит 1,8 млн доз вакцин от коронавируса.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 000 доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин.

Напомним, ранее Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от "китайского" вируса. Украина получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно.



Стоит отметить, что вакцинацию в Украине прежде всего пройдут люди, относящиеся к группе риска – по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показателям, по возрастному критерию (старше 65 лет).

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.







