Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес сменила образ и превратилась в эффектную блондинку

Несколько дней назад, специально к началу праздников, артистка решила рассказать о своей будущей композиции и клипе, который выйдет уже в следующем году. Так, Лопес заявила, что совсем скоро она выпустит кое-что новое и с новым направлением.

В сети появились несколько промо-фото с Лопес в ее новом клипе. Как оказалось, Дженнифер была занята съемками в своем новом клипе на песню «In The Morning». В ролике певица предстанет с неожиданным преображением.

Ранее фотографиями, на которых певицу можно увидеть в образе блондинки с идеально ровным каре и русалочки с лиловым цветом локонов, поделился стилист по волосам Крис Эпплтон. Один из таких кадров также был представлен на множественных фан-аккаунтах. В роли блондинки артистке удалось всех по-настоящему идивить.

Отметим, изначально, артистка специально к рождественскому утру решила порадовать фанатов неожиданным видеоклипом-тизером, в котором также появился и образ соблазнительной блондинки в белом платье.

Также певица предстала без смущения в образе обнаженного ангела с крыльями, примерила настоящий костюм русалки и попробовала для себя роль колдуньи.

Поклонники не остались в стороне:

«😍😍 Да королева; сладости, сколько же их тут; Я так сильно тебя люблю; С Рождеством; всегда помни, что ты такой же уникальный, уникальный человек, как и образы; Это будет ооочень круто, хорошо снова омолодилась; Боже мой, я с кляпом во рту, JLO !!! 🔥👑рождественское чудо💖; верероятный ангел и без одежды!; она русалка? Это выглядит так, будто вы не имеете возраста».

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