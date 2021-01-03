Известная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret, которая сейчас беременна, показала себя до беременности

На фото Хоск позирует в белой блузке, которую не смогла застегнуть и трусиках. Красотка сидела на полу и хвасталась большим животиком, который решила не прятать. На втором фото Эльза показалась в миниатюрном платье до беременности. Красотка присела на каблуках и хвасталась ярким образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В этом году по сравнению с прошлым годом", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пожалуй, прекрасно", "Прекрасная эволюция", "много любви !!!", "Всегда великолепно", "Наши тела невероятные", "2020, вы разместили один из моих постов в своей истории, а я перевернул, так что выбираю 2020 год", "Хорошо выглядишь", "Каким прошел первый день 2021 года моей королевы?", "как ты можешь быть такой красивой".

Мы писали, что беременная ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск порадовала фанатов, показав округлившийся животик на пляже.

Так, на опубликованных кадрах знаменитость позирует в мини-бикини и прозрачной накидке на фоне моря, посылая поклонникам «воздушный» поцелуй. При этом можно заметить, что животик у модели уже достаточно сильно округлился.

Напомним, беременная Эльза Хоск из Victoria’s Secret без трусиков показала вершину нежности

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