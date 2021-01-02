В Украине заработал новый алгоритм вызова "скорой помощи"

Об этом пишет РБК.

Согласно новому постановлению Кабмина, теперь с 1 января будет действовать новый порядок определения приоритетности обращений от граждан за экстренной медпомощью.

Теперь все звонки украинцев делят четыре категории - критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные - от чего зависят сроки приезда бригад медиков на вызов.

С 1 января 2021 года "скорая" обязана приехать к больному не позже, чем за 10 минут после обращения (допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25% случаев) в случаях, которые относятся к критическим (неэффективное дыхание, признаки массивной кровопотери).

При экстренном случае "скорая" должна приезжать за 20 минут. При этом с учетом различных факторов, в том числе и пробок, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 15% случаев (нарушение сознания; признаки кровотечения; острый коронарный синдром; острый мозговой инсульт; нарушение дыхания).

Также скорая не будет спешить на вызов, если поступило обращение из категории неэкстренных. В таком случае диспетчер посоветует пациенту обратиться к семейному врачу или в отделение неотложной помощи.

Бригада медиков не приедет к тем украинцам, от которых поступают обращения из категории непрофильных. В этом случае диспетчер обязана предоставить дистанционную медицинскую консультацию относительно причин обращения.

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