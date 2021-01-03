Стало известно сколько и как можно сэкономить, заменив поставщика газа

Сменить поставщика природного газа каждый украинец может с 1 июля 2020 года. Кроме того, сейчас законодательство позволяет менять поставщика газа онлайн. В одном многоквартирном доме по закону могут работать десятки разных поставщиков, с разными тарифами и условиями.

Сменив поставщика, можно платить за газ на 41% меньше.

Минимальный тариф на газ в январе составляет 6,99 грн, а максимальный около 9,9 грн. Например, если на отопление уходит 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. Поменяв поставщика в таком случае можно будет экономить более 400 грн в месяц.

Разница в тарифах между поставщиками сейчас составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика.



Как сменить поставщика услуг

Если кто-то из украинцев нашел лучшую цену или по какой-то причине не хочет дальше сотрудничать со своим поставщиком, за считанные дни можно изменить компанию.

Чтобы поменять поставщика стоит заполнить заявку на сайте своей компании:

подать заявление новому поставщику в офисе или онлайн (к заявлению прикрепить копии паспорта, ИНН, документы на право собственности/пользование жильем или последнюю платежку);

получить подтверждение о переходе, который автоматически осуществится в течение 3-21 дня.

Стоит отметить, что в 2020 году транзит газа через Украину упал на 38% по сравнению с 2019-м и составил 55,8 млрд куб. м. В то же время в Украину из Европы транспортировали на 12% больше - 15,9 млрд куб. м.

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