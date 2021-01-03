Ушел из жизни знаменитый украинский писатель

Винницкий писатель Николай Рябой скончался из-за осложнений на сердце, котрые дал ему китайский вирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь писателя Людмила Мрачковская.

Два месяца он боролся с вирусом, хотя шансы были минимальны.

"При такой обширной двусторонней пневмонии, которая была у него, шансы победить "ковид", особенно учитывая почтенный возраст, были минимальны. Но папа таки победил "ковид" и уже готовился выписываться домой, как подвело больное и измученное сердце. Дважды врачи возвращали его к жизни, но все имеет предел. Даже такая мощная сила духа и воля к жизни, которые были у отца, исчерпались..." — сообщила Мрачковская.

Украинцы искренне сочувствуют семье.

«Да будет земля пухом и Вечное Царство в небесах. Мои искренние соболезнования семье», «Пусть Господь будет обитать его там, где покоятся праведные. Семье - сострадание», «Плачу вместе с вами. Сил вам», «Очень жаль ... Ваш отец был действительно великим человеком и сделал много хороших дел ... пусть будет ближе к Богу и оттуда помогает Вам и всем нам», - пишут в Сети.

Николаю Рябому в декабре 2020 года исполнилось 84 года. Похоронят его в воскресенье, 3 января.

О смерти писателя написал и председатель областной писательской организации Вадим Витковский.

"Перестало биться сердце великого патриота Украины, выдающегося писателя Николая Александровича Рябого, который десятки лет своей жизни и титанической творчества романиста на страже украинской государственности держал свое горячее слово", — написал он.

Отметим, Николай Рябой — украинский писатель, известный прозаик, публицист, переводчик. Член Национального союза писателей Украины, Национального союза журналистов Украины.

Николай Рябый дважды номинировался на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В активе писателя более 30 повестей и романов об историческом прошлом Украины и становлении ее государственности. В частности, "33-ий. Маленькая повесть о великом голоде" и роман "Упала звезда Полынь" посвященные аварии на ЧАЭС, романы "Облава на вооруженного волка" и "Вервольф. Хроника "вооруженных волков" рассказывают о строительстве ставки Гитлера под Винницей и борьбу с нацизмом. Перу Рябого принадлежит повесть о выдающемся украинском вирусологе Кирилле Заболотном "Слухи о смерти преувеличены".

Николай Рябый перевел, упорядочил и прокомментировал ряд художественных, исторических и духовных книг.

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