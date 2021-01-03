Украинская певица Настя Каменских и ее муж Потап впечатлили домашними образами в Новом году

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" семейное фото после праздника. Пара позировала у себя дома рядом с камином и новогодними подарками в ярких обертках.

Настя Каменских предстала перед поклонниками в шелковом зеленом платье на тонких бретельках, которое спрятало ее фигуру, она успела прихорошиться, сделать себе макияж и роскошную прическу. К супруге сзали прижался Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) в красной пижаме с опухшим и заспанным лицом, будто только проснулся.

"Счастливые мы и счастливый Новый год", - подписала пост Настя Каменских.

Пользователи социальной сети не поскупились на комментарии о внешнем виде знаменитой пары:

"Мне показалось возле Насти Вин Дизель стоит"; "А что Потап так постарел?"; "Что за дедушка с тобой 🤣🤣🤣" ; "Возможно мне показалось, но что-то похоже на то, что кто-то в очень интересном положении)"; "Оххх какиееее😍😍😍🔥🔥👍"; "Классные"; "Такие красивые"; "Странное фото"; "Вин Дизель после нового года"; "Потап подуставший😂 Настя как всегда красотка"; "Потап с бодуна"; "Как будто Дизель, стоит"; "Какой Дизель???😜 Мистер Зло это стоит рядом 😂😂😂😂 Даже пальчик также оттопырил"; "Блин капец зачем так мужа напоила !)))) Леха давай в Николаев будем похмеляться !)))"; "Анастасия,вы очень сексуально смотритесь,только на Новый год можно было одеть парик твоему бойфренда"; "Красавица и чудовище"; "Ух и повезло тебе лысый! 🤘".

Напомним, счастливая Каменских показала, как веселится с Потапом и Горбуновым по вечерам: "Осадчую забыли"

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.