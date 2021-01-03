Жительница Хмельницкой области под Новый год родила 18-го ребенка

Как передает Politeka.net, Светлана Кухарчук вышла замуж в 18-ть и к 42 годам у нее появились 10 мальчиков и 8 девочек. Подробности уникального случая приводит "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Новорожденный малыш появился на свет 29 декабря с весом 4,1 килограмма, ему дали имя Павлик. Интересно, что в 2020 году Светлана успела родить еще и дочку, которой 1 января исполнился годик. Врачи говорят, что несмотря на все риски и опасения мальчик родилсяя совершенно здоровым. Сейчас мама восстанавливается и кормит младенца смесью, потому как молоко у нее не вырабатывается.

Заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник подчеркнула, такое событие в регионе произошло впервые, хотя многодетных семей много.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды, лежала женщина - 14-е роды, но 18-е я впервые вижу. Тем более если посчитать, она вышла замуж в 18, сейчас 42, 18 детей, то она рожала почти каждый год".

Украинцы порадовались за соотечественницу и поддержали ее ободряющими комментариями в Сети, хотя нашлись и критики:

"Государство поможет деньгами, старшие дети будут глядеть меньших, а мама будут ежегодно рожать новых детей. Браво!"; "Пусть Бог благословит эту семью, а люди говорят аборты - настоящая героиня, с которой нужно брать пример украинцам"; "А мне почему-то её очень жалко, а детей особенно..."; "Не знаю,что сказать. 42 года? А на вид все 60. Дай бог поднять детей в такое время"; "Когда жить? Вечно беременная"; "С ума сошли".

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