Популярная украинская певица Оля Цибульская впечатлила роскошным видом, избавившись от "лишнего" белья

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Привет, 2021. Я так много ждала от бывшего, что он сдулся. Поэтому смело заходи, и не стесняйся. Сори, встречаю, в чем была. Ты тоже снимай…" – говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Цибульская позирует спиной на камеру, демонстрируя роскошную фигуру в одном бикини. При этом "сладкие места" знаменитость решила прикрыть рукой.

Сама певица при этом выглядит явно довольной, улыбаясь на камеру.

"Бомба-граната", "вы меня покорили своей женственностью!", "Вау, сколько красоты", "Первое, что пришло на ум – это Гелла из "Мастера и Маргариты", "Оля, ну ты что? Нельзя быть настолько красивой", - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная певица Оля Цибульская показалась вместе с DZIDZIO

На фото красотка позировала в мини платье с накидкой сверху. Декольте у Оли оказалось довольно приличным, но это красотку совсем не смущало.

Напомним, полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками".

Также Politeka сообщала, что Цибульская, изменявшая жениху с победителем "Танців з зірками"

А еще Politeka писала, что стало известно о тайном романе звезды "Танців з зірками".