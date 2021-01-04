Певица Лолита Милявская обескуражила неожиданными кадрами - публика аж визжит

Как передает Politeka.net, 57-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в неформальной обстановке вместе с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, счастливая Лолита огорошила известием - сам рокер, наверно, тоже удивился.

"Я встретила своего брата... Я твоя сестра! Не думайте ничего плохого!", - заявила Милявская и полезла к Тиллю целоваться. Звезда чмокнула музыканта в щеку - тот аж заулыбался.

"4 января День Рождения у замечательного Человека, Поэта, Музыканта, Лидера Рамштайн Тилля Линдеманна! Я Поздравляю от всего сердца ❤️⁣⁣ Но отдельная Любовь к Твоей Маме🙏! Если бы все Мамы на земном шаре так Любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных Поэтов🙏❤️🙏⁣⁣ Просто будь Здоров и Будь✌️🥃❤️ Названая сестра-панк✌️🥃", - говорится в подписи к кадрам.

Как известно, не только Лолита может питать особые чувства к вокалисту Rammstein. Еще недавно тайный роман с Тиллем приписывали певице Светлане Лободе. Многие до сих пор предполагают, что именно он является отцом ее двухлетней дочки Тильды. Сама же Лобода тщательно хранит в тайне имя отца своего ребенка.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Люди узнали на заднем фоне достопримечательности Дубая. Примечательно, что у Лободы в это же время здесь проходят концерты.

"И ещё есть сестра Лобода"

"Спалила Лободу🤣🤣🤣💪🏻красотка 💋"

"Света Лобода не приревнует?" - "она там рядом. Концерт у неё, вот и он там же"

"Сейчас Светка-то заревнует)))" - "Он скорее всего и не помнит кто такая лобода..."

"В Дубай Марине встреча видимо))) красиво там 👍"

"Так и думала, что вы встретитесь на русской вечеринке в Дубае)"

Напомним, Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год.

Как сообщала Politeka, пьяный "возлюбленный" Светланы Лободы Линдеманн прыгал по столам в киевском ресторане: "Официанты в шоке"

Также Politeka писала, что продюсер впервые раскрыла правду о романе Лободы с Линдеманном, у Собчак аж челюсть отвисла: "В этом не было..."