Знаменитая актриса фильмов ужасов Барбара Шелли ушла из жизни из-за проблем со здоровьем

Как сообщает издание Metro со ссылкой на агента актрисы, звезды не стало в воскресенье, 3 января.

Барбаре Шелли было 88 лет и на кануне Нового года у нее подтвердили заражение китайским вирусом. Тем не менее актрисе удалось побороть болезнь, после чего ее выписали из больницы. Отмечается, что причиной ее смерти стал не вирус, а «другие серьезные проблемы». В следующем месяце актрисе должно было исполниться 89 лет.

Шелли родилась в Лондона в 1932 году и начала свою актерскую карьеру в начале 50-х. Она снялась в более сотне фильмов и сериалов и стала настоящей иконой жанра фильмов ужасов.

Среди ее самых известных работ фильмы: "Кровь вампира", "Деревня проклятых", "Смертельная ловушка", "Горгона", "Дракула: Принц тьмы". Кроме того, Шелли играла в сериалах: "Святой", "Мстители", "Доктор Кто", "Мегрэ".

Ранее стало известно, что в Великобритании скончалась 87-летняя звезда сериала «Шерлок» Розалинд Найт.

Ее не стало в субботу, 19 декабря. Причина смерти не сообщается.

Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона».

Напомним, остановилось сердце именитой актрисы, мир скорбит: на ее шедеврах выросло не одно поколение.

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