Популярная фитнес-модель Николь Амато распахнула платьице, показав упругие прелести

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с пляжа. Она стояла в красивом платье на запах, которое она немного раскрыла, засветив купальник под ним. Амато соблазнительно задрала ножку, поставив ее на камень.

В результате, поклонникам открылся прекрасный вид на ее загорелое молодое тело. Эпатажные украшения и оригинальные косички дополнили образ. Николь была похожа на амазонку, поскольку коричневый цвет платья отлично гармонировал с ее шоколадного цвета кожей.

«До свидания 2020. Спасибо за уроки жизни. Ты пытался сбить нас всех с ног. Но сильный всегда выживет», - подписала фото звезда сети.

За несколько часов пост собрал более 8 тысяч лайков. В комментариях фитнес-модель забросали комплиментами.

«Вы восьмое чудо света, красивая», «Королева любви», «Это так круто», «Красивая», «Великолепная красотка», «Это потрясающе», «вау, детка, такая милая», «Группа уведомлений говорит привет», «Ты всегда выглядишь невероятно великолепно детка», «С Новым годом вас и всю вашу семью, оставайтесь в безопасности», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Николь Амато лишила покоя в образе соблазнительной Снегурочки: "Ни один Дед Мороз не устоит".

Как сообщала Politeka, Николь Амато опустилась на колени, выставив упругие ягодицы в стрингах: "Ты разжигаешь...".

Также Politeka писала, что Николь Амато с жаркого ракурса показала свои объемы в бикини: "Вах, какие вишенки".