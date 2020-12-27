Очей від неї не відірвати

Знаменита фітнес-модель Ніколь Амато показала гарячі знімки з фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, Ніколь підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.

До всього іншого, модель активно веде сторінку в Instagram, де показує пекучі кадри. Кілька годин тому вона знову нагадала користувачам мережі про свої пишні форми.

Так, Ніколь на нових фото позує в басейні в максимально відвертому образі, завдяки якому зуміла продемонструвати своє бездоганне тіло і вміння вражати фанатів.

Образ моделі склали купальник з глибоким вирізом, прикрашений пишними рюшами. Мінімум тканини і максимум тіла - такому девізу, схоже, слідувала модель.

Її засмагла точена фігура в настільки крихітному купальнику виглядала просто чудово. Лук доповнила шапочка з пандою та невеликі сріблясті сережки-гвоздики. Волосся вона зібрала в косу, а макіяж зробила в натуральних тонах з акцентом на очі.

Її фігура - це мрія будь-якого чоловіка, адже модель дійсно найкраща з кращих.

На жаль, користувачі Мережі не зможуть залишити для моделі коментарі та компліменти, адже знімки Ніколь засвітила у своєму Instagram-Stories. Але так і хочеться сказати:"Вах, які вишеньки".

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