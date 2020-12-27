Знаменита фітнес-модель Ніколь Амато показала гарячі знімки з фотосесії
Як повідомляє Politeka.net, Ніколь підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.
До всього іншого, модель активно веде сторінку в Instagram, де показує пекучі кадри. Кілька годин тому вона знову нагадала користувачам мережі про свої пишні форми.
Так, Ніколь на нових фото позує в басейні в максимально відвертому образі, завдяки якому зуміла продемонструвати своє бездоганне тіло і вміння вражати фанатів.
"Буду любити навіть з животом": схвильований Еллерт поставив крапку в суперечках про вагітність "Холостячки" Мішиної
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Як виглядали перші чоловіки Каті Осадчої, Фреймут, Дімопулос та інших знаменитих красунь: "Вона для мене вже чужа"
Під Києвом позашляховик влетів у пішоходів, ніхто не вижив: кадри і перші деталі трагедії
Образ моделі склали купальник з глибоким вирізом, прикрашений пишними рюшами. Мінімум тканини і максимум тіла - такому девізу, схоже, слідувала модель.
Її засмагла точена фігура в настільки крихітному купальнику виглядала просто чудово. Лук доповнила шапочка з пандою та невеликі сріблясті сережки-гвоздики. Волосся вона зібрала в косу, а макіяж зробила в натуральних тонах з акцентом на очі.
Її фігура - це мрія будь-якого чоловіка, адже модель дійсно найкраща з кращих.
На жаль, користувачі Мережі не зможуть залишити для моделі коментарі та компліменти, адже знімки Ніколь засвітила у своєму Instagram-Stories. Але так і хочеться сказати:"Вах, які вишеньки".
Нагадаємо, фітнес-модель Ніколь Амато не залишила місця для фантазії в прозорій сіточці
А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато підкорила розмірами бюста, вбравшись в сіточку
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато притиснулася до розпаленої подружки в мікро-бікіні