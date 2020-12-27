Глаз от нее не оторвать

Знаменитая фитнес-модель Николь Амато показала горячие снимки с фотосессии

Как сообщает Politeka.net, Николь подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.

Ко всему прочему, модель активно ведет страницу в Instagram, где показывает жгучие кадры. Несколько часов назад она снова напомнила пользователям сети о своих пышных формах.

Так, Николь на новых фото позирует в бассейне в максимально откровенном образе, благодаря которому сумела продемонстрировать свое безупречное тело и умение впечатлять фанатов.

Образ модели составили купальник с глубоким вырезом, украшенный крупными рюшами. Минимум ткани и максимум тела - такому девизу, по всей видимости, следовала модель.

Ее загорелая точеная фигура в столь крошечном купальнике смотрелась просто восхитительно. Лук дополнила шапочка с пандой, небольшие серебристые серьги-гвоздики. Волосы она собрала в косу, а макияж сделала в натуральных тонах с акцентом на глаза.

Ее фигура - это мечта любого мужчины, ведь модель действительно лучшая из лучших.

К сожалению, пользователи сети не смогут оставить для модели комментарии и комплименты, ведь снимки Николь засветила в своем Instagram-Stories. Но так и хочется сказать: "Вах, какие вишенки".

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