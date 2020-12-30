Модель показала все на пляжі

Відома фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася розкішною засмагою на пляжі

Відома красуня регулярно займається спортом, а потім демонструє результати своїх наполегливих тренувань, пише Politeka.net. Модель дійсно гідна захоплень.

Амато цього разу позувала на пляжі, виставивши пружні сідниці в одних маленьких плавочках, які здавалися невидимими. З боків вони трималися на акуратних і, можна сказати, небезпечних зав'язочках.

Груди зірки були повністю оголеними, красуня постаралася прикрити найпотаємніше руками.

Ніколь присіла на коліна, злегка виставивши пружні сідниці. Вологе волосся знаменитості чи не приховали всю спину.

Красуня направила свій хижий погляд в камеру і відкрила губи.

За кілька годин пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі позитивно оцінили жаркий образ спокусниці і написали їй багато приємного.

"Ти розпалюєш пристрасть", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато показала крупним планом свої пружні сідниці, надівши маленькі латексні шортики на високій посадці. Крій шортів дозволив розглянути пружні місця у всій красі.

Білосніжний топік виділив пишні груди знаменитості, а його довжина була досить екстремальною.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала без одягу і білизни. Красуня закрила своє тіло тільки красою, якою розмалювала всю спину і п'яту точку. Амато сиділа на колінах біля водойми з рибками, розвернувшись пружним "горішком" до об'єктива камери. Кадри вийшли дуже цікавими і спокусливими.

Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато в безсоромному бікіні опустилася на коліна

Також Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато кокетливо розстебнула блискавку заради жаркого кадру без білизни

А ще Politeka повідомляла, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато прикувала погляди до своїх пружних сідниць