Известная модель Эби Рэтчфорд показала свою главную гордость

На фото красотка позировала в комбинезоне с молнией, которую расстегнула, показывая пышный бюст в декольте. Звезда смотрела в объектив камеры, а дополнила образ стильным мейком. Кадр получился очень соблазнительным и зажигающим, ведь Эби совсем не стеснялась показать аппетитные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ох, привет", - подписала кадры Эби.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимок был опубликован в сторис, где подобных функций нет, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Вы хорошо стоите; Вау, такая бомба поздравляю, детка; Блин, ты такая красивая! Чувственная богиня; Самый ранний образ; Эбигейл, я знаю, что один из твоих любимых цветов - черный; эти чувственные губы действительно обещают любовь и страсть; Ты такая красивая Эбигейл; Такая красивая».

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд удивила личным селфи в кружевах и зимней шапке.

На забавном селфи Эби позировали лишь в нежно-бежевом белье из кружев и пушистой мягкой шапке. Распустив длинные локоны, модель также нанесла легкий макияж с акцентом на глаза и не стала надевать украшения.

Напомним, горячая Рэтчфорд заставила фантазировать, прикрывшись только полосочками кожи

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в "дырявом" платье забыла прикрыть самые важные места

А еще Politeka сообщала, что раздетая Рэтчфорд взбудоражила своими "шарами", раскрепостившись на диванчике



