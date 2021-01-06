В Украине могут пересмотреть решение об ужесточение карантина



Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает "РБК Украина".

Согласно данным, сейчас анализируют статистику по заболевшим вирусом.

"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - говорится в сообщении.

Украинцы бурно отреагировали на такое сообщение. В сети начались обсуждения целесообразности введения жестких карантинных запретов.

"Заболеваемость очень снизилась, в локдауне нет никакого смысла", "Да, конечно ... зачем он после праздников? В нормальных государствах он был на праздники, чтобы люди меньше из дома выходили", "А вы локдаун хотите? Сидите просто дома, все равно праздники", "С ума сошли уже совсем, работаем - не работаем, долго будем в ромашку играть?", "Они работают в выходной? Или это новость чтобы людей позлить?", - писали украинцы в сети.



Напомним, введение локдауна запланировано на 8 января. До 25 января продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, салоны красоты и парикмахерские, общественный и междугородний транспорт.





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