К чему готовиться

Украинцам объясняли, будут ли отменять жесткий локдаун с 8 по 24 января на фоне снижения заражаемости китайским вирусом

Громкое заявление во время брифинга сделал глава МОЗ Максим Степанов, передает Politeka.net.

Так, министр отреагировал на слухи о возможной отмене тотального локдауна в Украине.

Максим Степанов развеял слухи и выступил против отмены локдауна, который официально заработает с 8 января 2021 года, и предупредил, что после новогодних праздников прогнозируется рост заболеваемости.

Глава МОЗ также добавил, что население готово к локдауну, а предприниматели были заранее предупреждены о введении новых ограничений.

"Все понимают, в том числе и то, о чем предупреждают нас эпидемиологи – после новогодних праздников, и это мы прогнозируем, будет рост числа больных китайским вирусом. Мы все видели, что все равно было массовое скопление людей, празднования. Так мы устроены. И мы сразу понимали, что так будет происходить", – заявил Степанов на сегодняшнем брифинге.

Подытоживая, глава Минздрава добавил, что из-за возможного роста количества больных будет увеличиваться нагрузка на систему здравоохранения.

Стоит отметить, что за последние сутки в Украине официально зарегистрировано 6911 новых случаев заражения китайским вирусом.

Жертвами заразы уже стали 19357 человек (+228 за день), а победить недуг смогли 761898 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в Украине зафиксировано 1090496 случаев заражения.

Напомним, ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление

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