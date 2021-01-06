Американская икона стиля и бизнесвумен Ким Кардашьян показала жаркий образ в нюдовом бикини

Ким Кардашьян является одной из тех знаменитостей, которые постоянно экспериментируют со стилем, меняют уход за собой и рассказывают о новомодных диетах, которые пробуют на себе, чтобы сбросить лишнее. Так как Ким склонна к полноте, у нее особый рацион, согласованный с диетологом.

На фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, можно заметить, что с лишним весом звезда справляется весьма успешно, а также может удивить весьма жарким видом даже в простом одноцветном купальнике.

"Я ем в основном растительную пищу. Никакого мяса больше. Овсянка и веганская колбаса на завтрак, веганские тако - мое любимое блюдо на обед. Салаты тоже хороши! Я люблю печеный картофель и картофель фри. Но тонкий, а не толстый картофель. Смузи из ирландского мха тоже очень хорошие", - рассказывала ранее Кардашьян в своих интервью.

По словам Ким, в ее семье придерживаются растительной диеты, и лишь ее саршая дочь Норт употребляет в пищу рыбу и другие морепродукты.

«Есть еще😋 хочу восхититься видом; Очень красивые губы, очень красивая грудь, очень милый котенок; это очень и очень хорошо; Малышка с подогревом 💖; Королева кривых линий и пышных изгибов 😍; Сладкий горячий вид; прекрасная женщина и не менее шикарные формы».

Ранее бизнесвумен Ким Кардашьян впечатлила невероятной фигурой, облачившись в тесное белье. Фотографией красотка поделилась у себя в Instagram.

«Только получили», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Ким Кардашьян позирует в тесном белье в гардеробной, демонстрируя роскошную фигуру. При этом красотка элегантно облокотилась о кресло, хвастаясь идеальным макияжем и прической.

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