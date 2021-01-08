Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) в ярком костюме показала "самый сок"

Звезда надела топик с длинными рукавами, который обтянул ее роскошную грудь, передает Politeka.net.

Длина одежды была экстремальной, поэтому ткань едва ли прикрывала грудь, задравшись до предела.

Звезда надела также обтягивающие шортики, выделившие размеры ее упругих ягодиц.

Стройная талия, подкаченные ножки - это идеальная фигура достойна всех похвал.

Звезда сделала себе простую прическу, забрав волосы в пучок. В руках она держала красную банку с напитком.

Кассандра позировала на капоте машины, демонстрируя свои шикарные части тела со всех ракурсов и широко улыбаясь.

"Кто-нибудь еще шепчет, что за фигня, по крайней мере, 1000-ый раз сегодня ?! 🥴", - написала Кассандра.

За шесть часов пост собрал более 2500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону звезды много приятных сообщений, которых она достойна.

"Очаровательно", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что сейчас на страницу брюнетки подписан один миллион человек.

35-летняя звезда "Playboy" Кассандра Сьенега рассказала о себе, что у нее имеются не только мексиканские, но и немецкие корни. Звезда занимается рекламой бикини с ранних лет. Модель снималась на Багамах, Ямайке, Мауи, также побывала в Лас-Вегасе, Майами, Гавайях, Сен-Мартене, Франции, Ибице, Ямайке и Филиппинах. Модель призналась: путешествия и фото - это ее страсть.

Красотка призналась, что мечтает стать женой и мамой. При этом она пообещала, что будет встречать супруга в чем-нибудь горячем и домашней едой.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."