Жизнь украинцев кардинально изменится в период локдауна, который объявили с 8 по 24 января

Как стало известно Politeka.net, составы будут двигаться по маршрутам как пригородного, так и дальнего сообщения даже после ужесточения карантина. Об этом заявила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий. Призываем пассажиров соблюдать обязательно масочного режима во время путешествий и пользоваться антисептиком", — отмечается в сообщении на официальном сайте. - "В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр".

Пресс-служба добавила, что компания запустила 17 дополнительных пассажирских поездов на время зимних праздников, они начали курсировать по самым популярным направлениям.

В то же время, Кабмин вввел строгие ограничения в других сферах жизни украинцев. Так на время зимнего локдауна ресторанам и кафе запретили принимать посетелей, закроются спортзалы, бассейны, кинотеатры, непродовольственные рынки и магазины, уйдут на карантин все учебные заведения. Останутся открытыми супермаркеты, аптеки, почтовые отделения, банки, заправки и даже салоны красоты, куда посетители смогут отправиться по предварительной записи. Развлечься украинцы смогут на горнолыжных курортах, которые тоже продолжат работать в период жесткого карантина. Еду же можно будет закать через службу доставки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что трехнедельный локдаун необходим для предотвращения очередной волны эпидемии китайского вируса, которую прогнозируют после новогодних гуляний:

"Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, который может сформироваться и в течение праздников", - предупреждал он ранее".

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