В украинских супермаркетах запрещено покупать ряд товаров

Под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.



В сети уже начали публиковать снимки прилавков, на которых товары перевязаны красно-белой лентой.

Кроме опубликованных снимков, в сети начались и бурные обсуждения нововведений. Среди возмущенных комментариев нашлось место и для юмора.



"Я поняла!!! Во всём виноваты лампочки и носки с трусами! Это они разносят COVID в Украине! Я требую за это открытие Нобелевскую премию! Убрав лампочки и носки с трусами мы спасём человечество от COVID", "Наверно, на этих товарах был заметен ползающий коронавирус, поэтому и заклеили по периметру его скотчем", "Не понимаю, какая разница между бутылкой воды и парой носков, если они продаются в одном магазине", "Короновирус, неверное, в носках к нам пришел, потому, босоногих вирус не берет, а после новых платежек, когда всех снимут штаны, а где и трусы, а купить нельзя и запасы закончатся, то короновирус убежит сам", - писали украинцы в сети.





Напомним, что постановлением Кабмина в период карантина зимних каникул разрешена продажа в магазинах продуктов питания, средств гигиены и кормов для животных. Остальную продукцию необходимо заказывать онлайн.

Напомним, ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление

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Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет



