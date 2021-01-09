Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась большими формами в крохотном бикини
Знаменитая брюнетка показывает идеальные изгибы в самых маленьких купальниках, передает Politeka.net. Формы звезды в крохотных бикини впечатляют красотой.
В этот раз модель надела купальный наряд со змеиным принтом. Маленькие треугольные лоскутки ткани едва ли прикрыли пышную грудь. Последняя впечатляла размерами и завораживала.
Модель также надела малюсенькие плавочки на тончайших бретельках, подпрыгнувших выше бедер.
Завершили образ различные украшения. Звезда распустила длинные волнистые волосы, которые создавали на голове прямо большую гриву.
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Макияж подчеркнул пухлость губ, а также сделал акцент на большие глаза с пышными ресницами.
"Вас пугают змеи? В наши дни они мерещатся повсюду!", - подписала снимок звезда.
За восемь часов пост собрал около 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде очень много хорошего.
Ранее мы писали, что 35-летняя Кассандра Сьенега уже давно рекламирует бикини.
Звезда призналась, что ее идеальный мужчина обладает чувством юмора, а также ухоженный.
"Обожаю, когда мужчина носит костюм и хорошо пахнет... мне хочется прыгнуть на него и сорвать с него одежду, как тигр когтями", - рассказала модель.
Кроме того, брюнетка любит парней, которые могут ее чему-то научить: от нового языка и блюда до позы в постели.
Знаменитость описывает себя, как очень открытую девушку.
Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."