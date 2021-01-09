Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась большими формами в крохотном бикини

Знаменитая брюнетка показывает идеальные изгибы в самых маленьких купальниках, передает Politeka.net. Формы звезды в крохотных бикини впечатляют красотой.

В этот раз модель надела купальный наряд со змеиным принтом. Маленькие треугольные лоскутки ткани едва ли прикрыли пышную грудь. Последняя впечатляла размерами и завораживала.

Модель также надела малюсенькие плавочки на тончайших бретельках, подпрыгнувших выше бедер.

Завершили образ различные украшения. Звезда распустила длинные волнистые волосы, которые создавали на голове прямо большую гриву.

Макияж подчеркнул пухлость губ, а также сделал акцент на большие глаза с пышными ресницами.

"Вас пугают змеи? В наши дни они мерещатся повсюду!", - подписала снимок звезда.

За восемь часов пост собрал около 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде очень много хорошего.

Ранее мы писали, что 35-летняя Кассандра Сьенега уже давно рекламирует бикини.

Звезда призналась, что ее идеальный мужчина обладает чувством юмора, а также ухоженный.

"Обожаю, когда мужчина носит костюм и хорошо пахнет... мне хочется прыгнуть на него и сорвать с него одежду, как тигр когтями", - рассказала модель.

Кроме того, брюнетка любит парней, которые могут ее чему-то научить: от нового языка и блюда до позы в постели.

Знаменитость описывает себя, как очень открытую девушку.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."